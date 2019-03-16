شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب للاعبى الأهلى : أفريقيا للكبار ويلا يا رجالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عماد متعب مهاجم فريق الاهلى ومنتخب مصر السابق تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر يدعم بها لاعبى الفريق الأحمر قبل مواجهة فريق شبيبة الساورة الجزائرى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا . وجاءت تغريدة عماد متعب قائلا " افريقيا للكبار ويلا يا رجالة " Advertisements وتنطلق بعد قليل مواجهه بين الاهلى شبيبة الساورة الجزائرى على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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