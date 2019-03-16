شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة حكم فيديو فى مونديال الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الحكم الدولى جهاد جريشة، ومعه المساعد الدولى محمود أبو الرجال، فى بطولة كأس العالم للشباب ببولندا، والذي يقام خلال الفترة من 15 مايو وحتى 15 يونيو المقبل. واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جهاد جريشة للمشاركة فى البطولة لكن كحكم فيديو وليس حكم ساحة. فيما اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" الحكم الدولى أحمد الغندور، والمساعد الدولى يوسف البساطى للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى ستقام الشهر المقبل فى تنزانيا.

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