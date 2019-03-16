محمد إبراهيم يقود شباب الزمالك للفوز على الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد محمد ابراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فريق الشباب بالقلعة البيضاء مواليد 97 للفوز على الإسماعيلى، برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين، ضمن مباريات دوري الشباب.
أحرز محمد ابراهيم هدفين من الأربعة أهداف للزمالك وصنع هدف ثالث، وكان محمد ابراهيم قد تألق في مواجهة الفريق الأبيض والأهلي الماضية في دوري الشباب والتي فاز فيها الفريق الأبيض بثلاثية.
وأشاد الجهاز الفنى لفريق الشباب بمستوى محمد ابراهيم الذي قدم مباراة قوية وساهم في تحقيق الفوز.
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