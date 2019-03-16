الإسماعيلى يودع دورى أبطال إفريقيا بخسارة من الإفريقى 1 / 0

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الإسماعيلى للخسارة بهدف دون رد من ضيفه الإفريقى التونسى، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم السبت، على استاد رادس بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وبعد نهاية جولة المجموعات تأهل من تلك المجموعة، مازيمبى الكونغولى بـ11 نقطة وخلفه شباب قسنطينة الجزائرى برصيد 10 نقاط، وودع البطولة الإفريقى والإسماعيلى باحتلالهما المركز الثالث والرابع على الترتيب برصيد 10 نقاط والإسماعيلى بنقطتين.

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الشوط الأول

أهدر بطل تونس فرصتين محققتين لهز شباك الدراويش بسبب الرعونة فى إنهاء الهجمة، وفى إحداها تعرض محمد مجدى حارس الإسماعيلى للإصابة قبل أن يعود ويستكمل أحداث اللقاء وفى الوقت الضائع نجح حارس الأفريقى التونسى فى التصدى لانفراد عبد الرحمن مجدى لاعب الإسماعيلى ليطلق السودانى الفاضل محمد حسين حكم اللقاء صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى.

الشوط الثانى

كثف الإفريقى التونسى هجماته من أجل تسجيل هدف التقدم لفريقه قبل أن ينجح بطل تونس فى الحصول على ركلة جزاء فى الدقيقة 74 ليتقدم غازى العيادى ويسجلها فى شباك الإسماعيلى وتوقفت المباراة بعد هدف الإفريقى لمدة 5 دقائق بسبب انتشار غاز مسيلا من قبل جماهير الإفريقى التونسى.