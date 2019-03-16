شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأفريقى يتقدم على الإسماعيلى 1 / 0.. و"غاز مسيل" يوقف المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم غازى العيادى لاعب الأفريقى التونسى لفريقه بالهدف الأول أمام الإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 75 من عمر المباراة المقامة على استاد رادس بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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الشوط الأول

أهدر بطل تونس فرصتين محققتين لهز شباك الدراويش بسبب الرعونة فى إنهاء الهجمة، وفى إحداها تعرض محمد مجدى حارس الإسماعيلى للإصابة قبل أن يعود ويستكمل أحداث اللقاء وفى الوقت الضائع نجح حارس الأفريقى التونسى فى التصدى لانفراد عبد الرحمن مجدى لاعب الإسماعيلى ليطلق السودانى الفاضل محمد حسين حكم اللقاء صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى.

الشوط الثانى

كثف الأفريقى التونسى هجماته من أجل تسجيل هدف التقدم لفريقه قبل أن ينجح بطل تونس فى الحصول على ركلة جزاء فى الدقيقة 74 ليتقدم غازى العيادى ويسجلها فى شباك الإسماعيلى فيما توقفت المباراة عقب الهدف مباشرة لمدة تصل إلى خمس دقائق بسبب انتشار غاز مسيل من قبل جماهير الإفريقى التونسى عقب الهدف.

ويتصدر شباب قسنطينة الجزائرى المجموعة قبل المباراة برصيد 10 نقاط فيما يأتى مازيمبى الكونغولى ثانياً برصيد 8 نقاط وفى المركز الثالث يظهر الافريقى التونسى برصيد 7 نقاط ويقبع الاسماعيلى فى المركز الرابع برصيد نقطتين وودع الدراويش منافسات البطولة رسمياً .