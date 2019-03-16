مروان محسن يقود هجوم الأهلى والشناوى أساسيا أمام الساورة.. والشحات بديلا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلى، تشكيل فريقه الذى يواجه شبيبة الساورة بعد قليل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: حراسة المرمي: محمد الشناوى خط الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير وعلى معلول ومحمد هانى خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد ورمضان صبحى وناصر ماهر وجونيور أجاى Advertisements خط الهجوم: مروان محسن فيما يجلس حسين الشحات ووليد أزارو وحسام عاشور وأحمد فتحى ومحمد الشناوى وياسر إبراهيم. وكان ”الخليج 365” قد أكد أن محمد الشناوى طلب المشاركة بشكل أساسى فى لقاء اليوم، وأن تشكيل مواجهة اليوم سيكون نفس تشكيل مباراة فيتا كلوب الأخيرة بدورى أبطال أفريقيا.

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