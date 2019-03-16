يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي و شبيبة الساورة اليوم في دوري الأبطال| بث مباشر الاهلي والساورة كورة...

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مشاهدة الاهلي و شبيبة الساورة بث مباشر

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إليكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشرة اليوم السبت 16-3-2019، وذلك في موعد مباريات الاهلي في دوري أبطال إفريقيا 2019، كما سنقدم لكم توقيت وموعد مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري اليوم السبت، وهي ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة، من دور مجموعات، دوري أبطال إفريقيا 2019، في الموسم الجديد، وموعد مشاهدة مباراة الاهلي والساورة اليوم الجمعة، يستقبل من خلالها الاهلي المصري الساورة الجزائري، على أرضية ملعب ستاذ برج العرب، والتي سيبحث من خلالها كل طرف، على تحقيق نتيجة الفوز، في ظل الصراع على التأهل إلى مباريات الدور القادم من دوري أبطال إفريقيا.

موعد مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم

جاء في جدول مباريات الأهلي القادمة، في مباريات دوري أبطال إفريقيا 2019، أنه موع مباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري، سيكون اليوم السبت الموافق ل 16 مارس 2019 الجاري، وستنطلق مشاهدة مباراة الاهلي ضد الساورة، في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت لندن، وفي تمام الساعة السادسة مساءا، بتوقيت القاهرة المحلي، الذي يصادف الساعة السابعة ليلا، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وبتوقيت الجزائر، ستنطلق مشاهدة ماتس الاهلي والساورة اليوم، في تمام الساعة الخامة مساءا.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشرة

أولا القنوات الناقلة لمباراة الاهلي و شبيبة الساورة اليوم السبت 16-3-2019، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت، التي تعرض مباريات دور المجموعات من دوري الأبطال في القارة الإفريقية، وستكون متابعة ماتش الاهلي مباشرة والساورة الجزائري، متاحة عبر قناة بي إن سبورت أش دي 1، وسنقدم لكم اسم معلق المباراة فوار الإعلان عليه رسميا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري مجانا

بخصوص أسماء القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشرة اليوم، ستكون أولا هي قناة rtnc الكونغولية المفتوحة، على القمر الصناعي يوتلسات ، ودئما مع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي مجانا اليوم، حيث ستعرض المباراة على قناة super sport النيجيرية، ويمكن استقطاب القناة على القمر الصناعي يوتلسات 36.

ودائما مع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري اليوم مباشرة، حيث أعلنت قناة canal sport 2 المفتوحة، على القمر الصناعي يوتلسات 36 b، أنها ستكون، من بين القنوات الناقلة لمباراة الساورة والاهلي مجانا.

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كما من المنتظر أن تكون قناة التليفزيون الأرضي المصري المفتوحة، على البث الأرضي، من بين القنوات الناقلة المجانية الناقلة لمباراة الاهلي و شبيبة الساورة مجانا اليوم السبت، في ظل منح الاتحاد الإفريقي الكاف، حق بث اللقاء، للفريق صاحب الأرض والجمهور بث المباراة على أحد القنوات الأَرضية فقط.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والساوره مجانا

في هذه الفقرة إليكم في الجدول تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشرة السبت، من أجل ادخلها إلى أجهزة الاستقبال الخاصة بكم.

القناة التردد القمر الصناعي قناة rtnc الكونغولية المفتوحة 12604 يوتلسات قناة super sport 11084 يوتلسات 36 قناة canal sport 2 11823 يوتلسات 36 b

مجموعة الاهلي في دوري الأبطال

مجموعة نادي الاهلي المصري، في مباريات دوري أبطال إفريقيا 2019، هي المجموعة الرابعة، بتواجد كل من الأهلي المصري وفيتا كلوب الكونجولي، بجانب نادي الساورة الجزائري، وسيمبا التنزاني.

المباراة المباريات النقاط شبيبة السارة خمسة مباريات ثمانية نقاط الاهلي المصري خمسة مباريات سبعة نقاط فيتا كلوب الكونغولي خمسة مباريات سبعة نقاط سيمبا التنزاني خمسة مباريات ستة نقاط

قببل بداية مباراة الاهلي وشبية الساورة اليوم، في مباريات الجولة الخامسة من المجموعة، يتواجد الاهلي في المرؤاكز الثاني من المجموعة، وذلك برصيد سبعة نقاط، حققها الفريق، بعد تحقيق نتيجة الفوز في مباراتين، والتعادل في مباراة، وانهزم إلى الآن في مواجهتين.

وفي المقابل يدخل الساروة الجزائري مشاهدة مباراة الاهلي اليوم، وهو يتواجد في المركز الأول من المجموعة برصيد ثمانية نقاط، حققها الفريق بعد الفوز في مباراتين، والتعادل في مثلها، وانهزم إلى الآن في مواجهة واحدة، وكانت نتيجة مباراة الفريقين في الذهاب، انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بين الفريقين، هدف مقابل هدف، ضمن مباريات مرحلة الذهاب بالجزائر.

تجدون هنا:

تردد قناة يورو سبورت المفتوحة الناقلة للمباريات مجانا

