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دوري أبطال أفريقيا 2019 الفرق المتأهلة لدور ربع النهائي

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مع اقتراب ختام منافسات دوري المجموعات من  بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بدأ جميع جماهير كرة القدم الأفريقية والعربية طرح التساؤل حول ماهي الأندية التي تأهلت لدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا لعام 2019.

ولأن دوري المجموعات هذا العام من البطولة الأقوى داخل القارة السمراء للأندية كان مختلفاً عن سابقه، فإن غالبية الفرق المشاركة في دوري المجموعات لم تضمن تأهلها لدور ربع النهائي من دوري الأبطال، إلا مع نهاية منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات، والتي تقام اليوم السبت، إلا أن ذلك لم يمنع الترجي الرياضي التونسي حامل لقب البطولة من ضمان تأهله مبكراً لدور ربع النهائي.

الأندية المتأهلة لدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا

ففي المجموعة الثالثة تمكن ناديي مازيمبي الكنغولي وشباب قسنطينة الجزائري من بلوغ دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، الفريق الكنغولي حصد 11 نقطة، ليتأهل كأول عن المجموعة الثالثة، فيما حل فريق شباب قسنطينة بالمركز الثاني بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن فريق الافريقي التونسي صاحب المركز الثالث بالمجموعة.

وسنوافيكم بكافة اسماء الفرق المتأهلة لدور ربع النهائي بعد أن تنتهي مباراة كل مجموعة.

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