7sry رابط الاسطورة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر Livehd7 |تابع لايف| Ahli VS js-soura2 مشاهدة...

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الاسطورة الاهلي وشبيبة الساورة

مباراة الذهاب انتهت بنتيجة 1-1 وسجل الأهلي هدف خارج الديار، ومباراة العودة اليوم على ملعب برج العرب، ويأمل الأهلي في الفوز بالمباراة اليوم، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها.

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بطاقة المباراة

مباراة الأهلي وشبيبة الساورة

بطولة دوري أبطال أفريقيا

الجولة السادسة من مرحلة المجموعات

على إستاد برج العرب

التحكيم صادق السالمي

تعليق حفيظ دراجي وعلي محمد علي

مباراة العودة في المجموعة الرابعة D

نتيجة مباراة الذهاب 1-1

توقيت المباراة الساعة 6:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 5:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 1

رابط بديل للبث المباشر الأهلي وشبيبة الساورة Advertisements

البث المباشر

من وقت للثاني نتابع معكم مباراة الجولة السادسة الخاصة بمباريات دوري أبطال أفريقيا، مباراة الأهلي وشبيبة الساورة، مباراة العودة اليوم، ونرصد لكم رابط البث المباشر، ونتابع معكم مباريات اليوم بشكل عام.

المجموعة الرابعة D

المجموعة الرابعة الساورة المركز الأول برصيد 8 نقاط من أصل 5 مباريات، فاز في مبارتين وتعادل في مثلهم، وخسر في مباراة واحدة، والنادي الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وفاز الأهلي في مبارتين وتعادل في مباراة، وخسر في مبارتين، نادي فيتا يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ونادي سيمبا يحتل المركز الأخير برصيد 6 نقاط

النادي الأهلي

يأمل النادي الأهلي في الفوز بالنجمة التاسعة في تاريخه، ويأمل في الفوز في مباراة اليوم، ويسعى للإستفادة بالمباراة اليوم بالإستفادة بعامل الأرض والجمهور، والنادي الأهلي يأمل في الفوز بفارق أهداف بغض النظر عن نتيجة مباراة فيتا، من أجل ضمان الصعود في البطولة للدور المقبل.