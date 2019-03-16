كورة لايف.. مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر يوتيوب kora live | AL AHLY LIVE ماتش الأهلي بث...

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تنطلق مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر كورة لايف اون لاين اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، وتنطلق مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر كورة ستار يوتيوب اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات المتحدة.

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