يلا شوت جوال kora star | الآن رابط مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر يلا شوت حصري yalla...

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر يلا شوت حصري yalla shoot الاسطورة كورة لايف كورة اون لاين كورة ستار كورة جول Bein Sport1 HD، نحن اليوم على موعد مع مباراة قوية ومهمة لدي جماهير الاهلي حيث سيلتقي فريق الاهلي المصري نظيره فريق شبية الساورة الجزائري، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، لنتعرف من خلال هذا المقال عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة الاهلي وشبية الساورة اونلاين.

مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر

كورة لايف مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر، يسعي فريق الاهلي لتحقيق الفوز في المواجهة النارية اليوم وذلك لضمان تأهله للدور القادم، ويدخل الأهلي وعيناه على الفوز حيث يحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، أما عن فريق شبيبة الساورة فأنه يدخل اللقاء وهو يحتل المركز الأول برصيد 8 نقاط، يذكر أن فريق فيتا كلوب متساوياً مع فريق المارد الأحمر الذي يتفوق بفارق الأهداف، كما يحتل المركز الأخير فريق سيمبا التنزاني برصيد 6 نقاط، يلا شوت مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر.

موعد مباراة الاهلي وشبية الساورة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم السبت الموافق 16 مارس 2019، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية، وسوف تقوم قناة بي ان سبورت 1 beIN SPORTS HD 1 ببث اللقاء على الهواء مباشرة.

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة