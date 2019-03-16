يلاشوت مباراة الأهلي والساورة الجزائري اليوم 16-3-2019 – يلاشوت Live الأهلي وشبية الساورة...

يلاشوت مباراة الأهلي والساورة الجزائري بث مباشر كورة أون لاين رابط الأسطورة مباراة الأهلي والساورة الجزائري، ماتش الأهلي والساورة الجزائري اليوم، عبر بوابة موقعنا “عرب فور نيوز” نقدم لكم رابط بث مباشر مباراة الأهلي وشبية الساورة،- yalla Shoot مباراة الاهلي وشبية الساورة الجزائري، تتجه اليوم أنظار مشجعي ومحبي المارد الأحمر صوب ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية لمتابعة ومشاهدة المباراة المصيرية لنادي القلعة الحمراء، وهي المباراة المرتقبة حيث سيتم تحديد مصير نادي الاهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وعبر موقعنا نقدم لكم رابط بث مباشر مباراة الأهلي والساورة الجزائري بدون تقطيع.

بث مباشر مباراة الأهلي والساورة الجزائري

مشاهدة مباراة الأهلي والساورة الجزائري، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت 16 -3- 2019 تنطلق الدقيقة الأولى من عمر مباراة الأهلي وشبية الساورة الجزائري من ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019.

يلاشوت مباراة الأهلي والساورة الجزائري، يدخل الأهلي لقاء اليوم برصيد 7 نقاط، متعادلاً مع نادي فيتا كلوب الكونغولي في عدد النقاط، بينما يدخل نادي شبية الساورة الجزائري لقاء اليوم مالكاً 8 نقاط، بينما يتذلل نادي سيبما التنزاني أخر ترتيب جدول المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

مباشر مباراة الأهلي والساورة الجزائري، يدخل المارد الاحمر لقاء اليوم مع نظيره الجزائري ساعياً للفوز في المباراة اليوم، كي يصل إلى النقطة العاشرة ويصعد أول المجموعة.

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موقف الأهلي في التعادل

إذا أسفرت مباراة اليوم عن نتيجة التعادل، فهذه النتيجة ستضع الأحمر في مأزق، لاسيما وأن رصيده من النقاط سيكون8، وهو ما يعني أنه سوف يحتاج إلى أن تكون نتيجة مباراة فيتا كلوب وسيمبا التنزاني التعادل وذلك من أجل أن يتأهل كثاني المجموعة.

يلاشوت مباراة الأهلي والساورة الجزائري

بث مباشر مباراة الأهلي وشبية الساورة الجزائري بدون تقطيع

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بداية مباراة الأهلي والساورة