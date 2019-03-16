كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم في دوري أبطال إفريقيا| مشاهدة مباراة الاهلي...

نعرض عليكم طريقة مشاهدة مباراة لاهلي وشبيبة الساورة اليوم السبت، بجانب متابعة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشرة اليوم، حيث موعد ماتش الاهلي اليوم ضد الساورة، تأتي ضمن مباريات الجولة السادسة من مباريات دور المجموعات، من مباريات دوري أبطال إفريقيا، والتي يطمح من خلالها كل فريق على تحقيق نتيجة إيجابية، في ظل الصراع على التواجد ضمن مباريات الدور القادم من البطولة الإفريقية 2018/2019.

مشاهدة مباراة الاهلي وشبية الساورة اليوم

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مشاهدة الاهلي اليوم والساورة بث حي

بداية مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم، في مباريات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة، ستنطلق ابتداء من الساعة 16.00 مساءا، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة 17.00 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، وفي 18.00 من مساء اليوم، بتوقيت مصر المحلي، الذي يصادف الساعة 19.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم والساورة

القناة الناقلة التي ستعرض مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري اليوم،ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 1، وسنقدم لكم اسم معلق مباراة اليوم لاحقا، فورا الإعلان عليه من طرف القناة الناقلة.

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القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشرة

أول القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشرة، ستكون أولا هي القناة المصرية الأرضية، في ظل منح الكاف، حقق بث اللقاء، للفريق صاحب الأرض والجمهور مجانا على البث الارضي فقط.

كما ستكون بعض القنوات الأجنبية المفتوحة، من بين القنوات المجانية الناقلة لمباراة شبية الساورة والاهلي مجانا اليوم، من بينها قناة canal sport 2 المفتوحة، على القمر الصناعي يوتلسات 36 b، وذلك على التردد رقم 11823، كما ستكون قناة rtnc الكونغولية المفتوحة، على القمر يوتلسات، من بين القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي اليوم، وذلك عبر التردد 12604.

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تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم.