livehd7 الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر لايف| يلاشوت مشاهدة مباراة الاهلى اليوم

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الأن مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث حى مباشر على قناة beIN SPORTS HD 1، و سيكون موعد البث المباشر لمباراة الأهلى فى تمام الساعة السادسة تماما بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت الامارات.

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فرص صعود الاهلى إلى دور الثمانية

فوز الأهلي اليوم على شبيبة الساورة سيضمن له صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط و التأهل مباشرة للدور ربع النهائي دون انتظار نتيجة المباراة الأخرى بين فيتا كلوب وسيمبا.

وإذا تعادل سيمبا مع فيتا كلوب فيصبح فيتا 8 نقاط، و تعادل الأهلي مع شبيبة الساورة يصبح 8 نقاط، و يحسم فارق الأهداف صعود الأهلي للدور المقبل.

تشكيل الاهلى

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : محمد هاني – سعد الدين سمير – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية – كريم وليد “نيدفيد” – ناصر ماهر – رمضان صبحي – جونيور أجاي

خط الهجوم : مروان محسن.

الآن الاستديو التحليلي للمباراة

بدأت أحداث المباراة وكان هناك هجمة خطيرة لفريق شبيبة

د 3 عرضية خطيرة من على معلول كادت أن تسفر عن هدف

مر ست دقائق من الشوط الاول التعادل السلبى حتى الان