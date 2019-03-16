كورة ستار.. مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر kora star يوتيوب AL AHLY LIVE يلا شوت | مشاهدة...

نقدم لكم مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر كورة ستار يوتيوب في دوري أبطال إفريقيا، حيث يلعب الأهلي وشبيبة الساورة اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2019، وهناك الكثير من عشاق كرة القدم ومتابعي المارد الأحمر في مصر والدول العربية ستشاهد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم بث مباشر كورة لايف اون لاين مجانا عبر الإنترنت، وهم ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباراة الأهلي اليوم ولكن بشكل حصري في الوطن العربي والشرق الأوسط.

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ستبدأ ضربة البداية وصافرة الحكم مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر كورة لايف اون لاين اليوم السبت 16 من مارس الجاري في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، وتنطلق مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر كورة ستار يوتيوب اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات المتحدة.

القنوات الناقلة لماتش الأهلي اليوم بث مباشر مجانا

هناك العديد من الجماهير تبحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر مجانا اليوم في دوري أبطال إفريقيا، وذلك من أجل مشاهدة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر كورة ستار kora star يوتيوب، بينما يتطلع البعض للوصول إلى مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر كورة لايف اون لاين koora online اليوم وهذه القنوات التي تذيع ماتش الأهلي بث مباشر مجانا اليوم في دوري الأبطال.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم بث مباشر مجانا ستكون القناة الثانية المصرية الأرضية وكذلك قناة النيل الرياضية الأرضية وتكون الترددات متاحة فقط في مصر.

وتلك هي ترددات القنوات المجانية الناقلة لماتش الأهلي بث مباشر اليوم مجانا:

قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

وتذاع مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر كورة ستار kora star اليوم عبر قناة بي إن سبورت الرياضة 1 الناقلة لمباراة البطولة الإفريقية حصرياً، ويعلق على المباراة المعلق الرياضي المشهور علي محمد علي، وحفيظ دراجي.

مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر الاسطورة livehd7 يوتيوب

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