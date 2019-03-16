الآن: نتيجة مباراة الاتحاد والحزم اليوم في الدوري السعودي للمحترفين وثلاثية نظيفة تسعد جماهير العميد...

يتوقب جمهور الاتحاد اليوم عودة فريقه لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حين يحل ضيفا على صاحب المركز الثاني عشر نادي الحزم في مباراة الجولة الرابعة والعشرين والتي يسعى من خلالها نادي اتحاد جدة لتحسين ترتيبه والهروب من دائرة الخطر حيث يطمع في الوصول للنقطة 22 من خلال الفوز اليوم وتحقيق الثلاث نقاط بينما يتمسك الحزم بنقاط المباراة أيضا ليرفع رصيده الحالي من 24 نقطة ليصل إلى 27 ويبعد عن دائة الهبوط للدرجة الأولى.

نتيجة مباراة الاتحاد والحزم

وينطلق اللقاء في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة والثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، ويُنقل بالتأكد على الناقل الحصري للبطولة قناة KSA sport ودوري بلس، ومن المتوقع أن يبدأ نادي الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من فواز القرني في حراسة المرمى، وفي الدفاع يتواجد جورمان، عسيري، زياد الصحفي، سعود عبدالحميد وخط الوسطيتواجد به خالد السميري، سانوجو، فهد المولد، كارلوس فيلانويفا بالاضافة لعبدالعزيز البيشي وناصر الشمراني في الهجوم.

بداية اللقاء الأن

الدقيقة 15: استحواذ من نادي الحزم في الدقائق الأخيرة والتعادل السلبي يفرض السيطرة

الدقيقة 31: فيلانويفا يسجل الهدف الأول للاتحاد بطريقة رائعة بعد تمريرة من فهد المولد لألسكاندر

نهايةالشوط الاول بتقدم الاتحاد بهدف نظيف

بداية الشوط الثاني من اللقاء

هدف ثاني للاتحاد في الدقيقة 68 من عمر اللقاء عن طريق مروان دا كوستا

في الدقيقة 90+4: فهد المولد يضيف الهدف الثالث للاتحاد

نهاية اللقاء

مباراة الاتحاد والحزم

وتأمل جماهير العميد ألا تؤثر مباراة الفريق في البطولة الآسيوية على مشواره الأخير في الدوري حيث بدأ الفريق في استعادة طعم الانتصارات الغائب منذ فترة كبيرة بعد تولي المدير الفني سييرا مهمة الفريق فقد قاد الفريق لتحقيق أول فوز له على أرضه في مباراة المرحلة السابقة، ولكن الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام الوحدة كانت قاسية على جماهير الفريق.