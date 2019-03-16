بث مباشر بدون تقطيع.. الأهلي × شبيبة الساورة (دوري أبطال إفريقيا)

كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، شبيبة الساورة الجزائري، في السادسة، مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز على فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الأولى، بهدفين، في برج العرب، ثم تعادل مع شبيبة الساورة، في الجزائر 1-1، بعد ذلك اكتسح سيمبا في القاهرة بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة.

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وفي الجولة الرابعة تلقى الأهلي خسارة من سيمبا في تنزانيا، بهدف دون رد، وبنفس النتيجة خسر الأحمر في الجولة الخامسة من فيتا كلوب في الكونغو.

ويتصدر شبيبة الساورة المجموعة الرابعة برصيد بـ8 نقاط، يليه الأهلي في المركز الثاني بـ 7 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن فيتا كلوب، ويتذيل سيمبا الترتيب بـ6 نقاط.

وبالنظر إلى ترتيب المجموعة نجد أن الـ4 فرق ليهم أمل في التأهل، وإذا تحدثنا عن الأهلي، فلا بديل أمامه سوى الفوز على الساورة لضمان التأهل، بغض النظر عن نتيجة مباراة فيتا وسيمبا.