مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الساورة.. ودكة بدلاء نارية

كتب:ضياء السقا

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي عن تشكيل فريقه الذي سيواجه به، شبيبة الساورة الجزائري، في السادسة مساء اليوم، علب ملعب برج العرب، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.

وشهد التشكيل تواجد الحارس محمد الشناوي، بعد تعافيه من الإصابة، كما يشارك نيديفيد أساسيا على حساب حسام عاشور.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: محمد هاني، سعد سمير، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، كريم "نيدفيد"، ناصر ماهر، رمضان صبحي، جونيور أجايى.

الهجوم: مروان محسن.

دكة البدلاء: علي لطفي، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، حسام عاشور، حسين الشحات، وليد أزارو، صلاح محسن.