مباشر.. الأهلي 0 - 0 شبيبة الساورة.. لا بديل عن الفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري في المباراة المقرر لها مساء اليوم على ملعب "برج العرب" ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز من أجل حسم بطاقة الصعود للدور التالي، وفي حال الخروج بنتيجة التعادل سيحتاج الأحمر لتعادل فيتا كلوب الكونغولي أمام سيمبا التنزاني في المباراة المقرر لها بنفس الموعد.

ويتصدر شبيبة الساورة الجزائري ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، ثم الأهلي بسبع نقاط متفوقًا على فيتا كلوب الكونغولي بفارق المواجهات المباشرة، بينما يأتي سيمبا التنزاني في المركز الأخير برصيد ست نقاط.

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تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - علي معلول - سعد سمير - أيمن أشرف - محمد هاني - نيدفيد - عمرو السولية - رمضان صبحي - أجايي - ناصر ماهر - مروان محسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، حسام عاشور، حسين الشحات، وليد أزارو، صلاح محسن.

تفاصيل المباراة