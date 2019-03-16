بالفيديو.. يسجل ويصنع.. تريزيجيه يقلب تأخر قاسم باشا لانتصار مثير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

حول محمود حسن "تريزيجيه" تأخر فريقه قاسم باشا أمام أخيسار بيليديا ضمن الجولة الـ26 من الدوري التركي إلى الفوز بنتيجة 3-2.

وحين كانت الدقيقة 87، والنتيجة تشير إلى تقدم أخيسار بنتيجة 2-1، كان لتريزيجيه رأي آخر حيث لعب تمريرة رائعة إلى السويدي عبد الرحمن خليلي الذي سدد من خارج منطقة الجزاء وسجل هدف التعادل.

وعاد تريزيجيه في الدقيقة 90+4 وسجل هدف الفوز القاتل من تصويبة أخرى من خارج منطقة الجزاء أيضًا.

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رفع الفوز رصيد قاسم إلى 34 نقطة وأوقفت سلسلة النتائج السلبية للفريق وأصبح في المركز العاشر بجدول الترتيب.

وسجل تريزيجيه بذلك 8 أهداف وصنع 7 خلال الموسم الحالي مع قاسم باشا في بطولة الدوري التركي.

تريزيجيه يصنع هدف التعادل

تريزيجيه يسجل هدف الفوز