بالفيديو.. يسجل ويصنع.. تريزيجيه يقلب تأخر قاسم باشا لانتصار مثير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
حول محمود حسن "تريزيجيه" تأخر فريقه قاسم باشا أمام أخيسار بيليديا ضمن الجولة الـ26 من الدوري التركي إلى الفوز بنتيجة 3-2.
وحين كانت الدقيقة 87، والنتيجة تشير إلى تقدم أخيسار بنتيجة 2-1، كان لتريزيجيه رأي آخر حيث لعب تمريرة رائعة إلى السويدي عبد الرحمن خليلي الذي سدد من خارج منطقة الجزاء وسجل هدف التعادل.
وعاد تريزيجيه في الدقيقة 90+4 وسجل هدف الفوز القاتل من تصويبة أخرى من خارج منطقة الجزاء أيضًا.
رفع الفوز رصيد قاسم إلى 34 نقطة وأوقفت سلسلة النتائج السلبية للفريق وأصبح في المركز العاشر بجدول الترتيب.
وسجل تريزيجيه بذلك 8 أهداف وصنع 7 خلال الموسم الحالي مع قاسم باشا في بطولة الدوري التركي.
تريزيجيه يصنع هدف التعادل
تريزيجيه يسجل هدف الفوز
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