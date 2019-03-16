الإسماعيلي يختتم مشاركته بدوري الأبطال بالخسارة أمام الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

تلقى النادي الإسماعيلي خسارة على يد الأفريقي التونسي بهدف دون رد لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب غازي العيادي في الدقيقة 75 من ضربة جزاء.

وكان الإسماعيلي قد ودع البطولة رسميًا بعد تعادله في الجولة الماضية مع مازيمبي بطل الكونغو.

وبعد هذه المباراة ودع الأفريقي البطولة أيضا وذلك على إثر فوز مازيمبي على شباب قسنطينة الجزائري، حيث كان يأمل الفريق التونسي في التعادل بمباراة لوبومباشي للمرور إلى ربع نهائي البطولة.

ونجح فريق مازيمبي في تحقيق الفوز على شباب قسنطينة الجزائري بهدفين دون رد ليصعد الفريقان إلى الدور المقبل.

أحداث المباراة

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بداية قوية من جانب الأفريقي التونسي والذي انطلق لاعبه في الدقيقة الثالثة من خلف دفاع الإسماعيلي قبل أن يتدخل معه الحارس محمد مجدي وسط مطالبات تونسية بركلة جزاء ويُتابع عليها عناصر الإفريقي قبل أن تخرج ضربة ركنية.

وفي الدقيقة 24 من عمار المباراة أهدر كومباوري لاعب الأفريقي هدف محقق وسط تألق من عناصر الإسماعيلي والتي تواجدت في المرمى لمنع التقدم لأصحاب الأرض.

وكاد الإسماعيلي أن يُسجل الهدف الأول في الوقت بدل الضائع عن طريق كريم بامبو والذي تلقى تمريرة من جانب عبد الرحمن مجدي وصوب الكرة وأخطا البلبولي في التعامل مع الكرة قبل أن يُدركها وينقذ مرماه.

في الدقيقة 59 أنقد محمود عبد العاطي دونجا فريق الإسماعيلي من هدف محقق بعد تصويبة من كومباوري الذي سدد من من داخل منطقة الجزاء قبل أن تنشق الأرض عن دونجا الذي أبعد الكرة من على خط المرمى.

وبعد هجمة الأفريقي رد الإسماعيلي بهجمة كاد أن يُسجل منها بامبو هدف التقدم لكنها اصطدمت بالقائم.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء للنادي الأفريقي تولى تنفيذها غازي العيادي لتسكن شباك الحارس محمد مجدي.