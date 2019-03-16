مباشر| صراع دوري أبطال إفريقيا.. مازيمبي والقسنطينى والترجي يتأهلون لدور الـ8

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعو معنا تغطية مباشرة لجولة الحسم لبطولة دوري أبطال إفريقيا وتحديد المتأهلين لدور الـ8 للبطولة الأقوى للقارة.

تقام جميع المواجهات الأخيرة فى كل المجموعات فى توقيت واحد، وتنطلق فى الثالثة عصراً الجولة الأخيرة فى المجموعتين الثانية والثالثة، وبعدها تنطلق الجولة الفاصلة فى المجموعتين الأولى والرابعة.

مازيمبي يهزم القسنطينى ويصعد معه لدور الـ 8

تأهل مازيمبي الكونغولي إلى دور الـ 8 بصحبة منافسه القسنطينى الجزائري بعد أن هزمه 2-0 ليتصدر المجموعة برصيد 11 نقطة بفارق نقطة عن الفريق الجزائري فيما لم يشفع فوز الأفريقي عل الإسماعيلي بهدف نظيف فى تأهل الفريق التونسي .

وبحسب لوائح الكاف فإن فارق الأهداف صعد بالقسنطينى بعد تساويه مع الأفريقي فى عدد النقاط ونتيجة مباراتي المجموعة حيث تبادلا الفوز بهدف نظيف.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

المجموعة الثانية

بلاتنيوم × الترجي

أورلاندو × حوريا

تأهل من هذه المجموعة الترجي رسمياً، فيما ودع بلاتنيوم بطل زيمبابوي البطولة، ويتنافس أورلاندو وحوريا على البطاقة الثانية.

المجموعة الأولي

الوداد × صن داونز

لوبي ستارز × أسيك

يتنافس في هذه المجموعة صن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي وأسيك أبيدجان وفى حالة تساوي الثلاثة فى 10 نقاط يتأهل الوداد وصن داونز للدور التالي لتفوقهما على أسيك العاجي فى المواجهات المباشرة.

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المجموعة الرابعة

الأهلي × شبيبة الساورة

سيمبا × فيتا كلوب

المجموعة الأقوى في البطولة حيث إن جميع الفريق لديها الفرص فى الصعود للدور التالي، فوز الأهلي أو شبيبة الساورة يصعد بأي واحد منهما، تعادل الفريقين وفوز سيبما يصعد به بصحبة الفريق الجزائري، فوز فيتا كلوب على سيبما يصعد أيضاً بالفريق الجزائري الذى يحتاج لتحقيق أى من الفوز أو التعادل للصعود رسمياً بدون انتظار المباراة الأخرى.

معايير الفصل بين الأندية المتساوية

في حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط، يتم تحديد المتأهل وفقا لتسعة معايير، كالتالي:

1- النقاط في المواجهات المباشرة.

2- فارق الأهداف في المواجهات المباشرة.

3- عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة.

4- عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض في المواجهات المباشرة.

5- إذا تساوى أكثر من ناديين، وتم تطبيق كل المعايير السابقة عليهم، وبعدها استمر التساوي تعاد تلك المعايير مجددا على الأندية المتساوية فقط.

6- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة.

7- الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة.

8- الأهداف المسجلة خارج الأرض في كل مباريات المجموعة.

9- إجراء قرعة.