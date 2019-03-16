انت الان تتابع تفاصيل خبر صحيفة: نيمار أوعز لوالده بالتواصل مع هذين الناديين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 مارس 2019 05:51 مساءً - بدأ النجم البرازيلي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا "تحركات خفية يقودها والده" عبر التواصل مع قطبي الكرة الإسبانية؛ ريال مدريد وبرشلونة، في مسعى للعودة من جديد إلى البطولة الإسبانية.

وفي هذا الإطار ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نيمار أوعز إلى والده، الذي يتولى ملف إدارة أعمال نجله، التواصل مع الغريمين التقليديين في إسبانيا.

وأوضحت الصحيفة المدريدية أن نادي العاصمة الإسبانية لديه موقف واضح بشأن التعاقد مع نيمار، مشيرة إلى أن التحركات الحالية سبق أن حدثت في نفس الفترة من العام المنصرم.

ولفتت إلى أن مسؤولي النادي الملكي طالبوا نيمار ببذل كل ما في وسعه في حال أراد ارتداء قميص "الميرنغي"، كاشفة أن إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز لن تقدم على أي خطوة أحادية وترغب بتواصل مباشر مع إدارة النادي الباريسي، في ظل العلاقة القوية التي تجمع بين رئيسي الناديين.

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وفي الطرف الآخر، ترفض إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو بشكل قاطع فكرة عودة نيمار إلى ملعب "كامب نو"؛ بسبب طريقة رحيل اللاعب عن الفريق صيف عام 2017، في حين يرحب زميله الأرجنتيني السابق ليونيل ميسي بعودته مجدداً.

وأوضحت الصحيفة المدريدية أن الإدارة الباريسية تعلم بتحركات نيمار، كما أنها تُدرك جيداً حجم الصدمة التي يعيشها اللاعب عقب خروج الفريق من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وتعمل على تحسين العقد الحالي للنجم البرازيلي وتمديده لمواسم إضافية.

وشددت "ماركا" على أن مهمة ريال مدريد في ضم نيمار لا تبدو سهلة على الإطلاق في ظل المبلغ الضخم المتوقع لإبرام الصفقة، فضلاً عن ارتباط اللاعب بمشروع العملاق الباريسي.

وكان سان جيرمان قد ضم نيمار قبل نحو عامين من الآن تقريباً قادماً من صفوف برشلونة، مقابل 222 مليون يورو، ليصبح منذ ذلك الوقت "اللاعب الأغلى في تاريخ الساحرة المستديرة".

ويتطلع الفريق الملكي تحت إمرة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان إلى تعزيز صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الموسم الكارثي لـ"البلانكو"، الذي شهد خروجه من مختلف المسابقات المحلية والقارية، قبل أن يستنجد بيريز بـ"زيزو"، الذي رحل عن "سانتياغو برنابيو"، قبل 8 أشهر، للعودة من جديد لتولي مهمة الإشراف الفني وانتشال الفريق من أزمته.