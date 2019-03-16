انت الان تتابع استاد القاهرة: جاهزون لاستضافة نهائي أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

دوري أبطال أوروبا Advertisements

أكد اللواء علي درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، أن الحديث عن ترشيح الاستاد لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا، شرف كبير جدا، قائلًا في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن ترشيح استاد القاهرة لهذا الحدث الكبير يعكس أهميته ومكانته الكبيرة ليس على مستوى مصر فقط، وإنما في العالم كله، مؤكدًا أن الملعب بعد التطوير سيكون مؤهلًا بشكل كبير جدا لاستضافة هذا الحدث العالمي، وتابع بأنه جار في الوقت الحالي تغيير مدرجات الاستاد وتطوير غرف خلع الملاعب بجانب تطوير النجيلة لتكون مطابقة للنظام المعمول به في الدوري الإنجليزي.

وواصل رئيس هيئة استاد القاهرة، بأنه بعد انتهاء أعمال التطوير سيلتمس المسئولون العذر على طول مدة هذه الأعمال، والمقرر انتهاؤها نهاية أبريل المقبل، كما أشار في تصريحات إذاعية من قبل، إلى أن الملعب أصبح مراقبا بـ297 كاميرا بداية من الشوارع الخارجية والشوارع الداخلية المحيطة بالملعب والأنفاق المؤدية للمدرجات