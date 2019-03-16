انت الان تتابع استاد القاهرة: جاهزون لاستضافة نهائي أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم أحمد ١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م
أكد اللواء علي درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، أن الحديث عن ترشيح الاستاد لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا، شرف كبير جدا، قائلًا في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن ترشيح استاد القاهرة لهذا الحدث الكبير يعكس أهميته ومكانته الكبيرة ليس على مستوى مصر فقط، وإنما في العالم كله، مؤكدًا أن الملعب بعد التطوير سيكون مؤهلًا بشكل كبير جدا لاستضافة هذا الحدث العالمي، وتابع بأنه جار في الوقت الحالي تغيير مدرجات الاستاد وتطوير غرف خلع الملاعب بجانب تطوير النجيلة لتكون مطابقة للنظام المعمول به في الدوري الإنجليزي.
وواصل رئيس هيئة استاد القاهرة، بأنه بعد انتهاء أعمال التطوير سيلتمس المسئولون العذر على طول مدة هذه الأعمال، والمقرر انتهاؤها نهاية أبريل المقبل، كما أشار في تصريحات إذاعية من قبل، إلى أن الملعب أصبح مراقبا بـ297 كاميرا بداية من الشوارع الخارجية والشوارع الداخلية المحيطة بالملعب والأنفاق المؤدية للمدرجات
وكانت صحفية «ميرور» البريطانية، قد كشفت أن استاد القاهرة الدولي، مرشح لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا (الشامبيونزليج)، في حال تم نقله خارج القارة العجوز مستقبلًا، بجانب 5 ملاعب أخرى، وأوضحت أن سبب اختيار استاد القاهرة هو سعته الجماهيرية التي قد تصل لـ75 ألف متفرج، وشهرته في قارة إفريقيا، كونه أحد أعرق ملاعب إفريقيا، ودائما ما يشهد أجواء رائعة في التشجيع والحضور الجماهيري، وبجانب استاد القاهرة تم ترشيح 5 ملاعب أخرى.
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