انت الان تتابع الصفقة الثانية.. ريال مدريد يتمم اتفاقه مع هازارد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم مليم ١٦ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
إيدين هازارد
ذكر موقع ديفنسا سنترال الإسباني، اليوم السبت، أن الدولي البلجيكي إيدين هازارد، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، أتم اتفاقه مع ريال مدريد الإسباني، للانضمام للفريق الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأشار الموقع الإسباني إلى أن مسؤولي الملكي، الذين كانوا في لندن الأيام الماضية، أنهوا اتفاقهم مع هازارد، لكن يتبقى فقط اتفاق الريال مع البلوز. علما أن المرينجي أتم صفقته الأولى رسميا، الخميس الماضي، بالتعاقد مع مدافع بورتو، إيدير جابريل ميليتاو، البالغ من العمر 21 عاما، حتى عام 2025، على أن ينضم المدافع البرازيلي لصفوف الفريق الملكي الصيف المقبل.
وأضاف ديفنسا سنترال أن إيدين هازارد بات قريبا جدا من تحقيق حلمه بالانضمام للفريق الملكي، ونوه الموقع بأن الصفقة من الممكن أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية الموسم الجاري، كما أكد ديفنسا سنترال أن الصفقة ستكلف خزينة ريال مدريد ما بين 70 و90 مليون يورو، على عكس ما تم تداوله بأن الصفقة ستتراوح ما بين 100 و120
يشار إلى أن إيدير جابريل ميليتاو أظهر قدرات مميزة منحته لقب أفضل مدافع في الدوري البرتغالي في آخر 5 أشهر على التوالي، ويلعب ميليتاو بشكل أساسي كقلب دفاع، إلا أنه يجيد اللعب أيضا في مركز الظهير الأيمن.
وشارك ميليتاو في 34 مباراة مع بورتو هذا الموسم، وسجل 3 أهداف خلال تلك المباريات، ولعب للمرة الأولى هذا الموسم مع بورتو أمام موريرينسي، وسجل أول أهدافه في شباك شالكة الألماني بدوري أبطال أوروبا.
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