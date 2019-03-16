انت الان تتابع أحمد علي: اسألوا أجيري لماذا لم أنضم للمنتخب؟ (حوار) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أحرز 12 هدفًا تصدر بها هدافي الدوري هذا الموسم، وقدم شهادة ميلاد جديدة تؤكد أنه ما زال قادرًا على العطاء، ومع ذلك يصر الجهاز الفني للمنتخب على تجاهل ضمه لكبر سنه

تألق بشكل لافت للأنظار مع المقاولون العرب، وأثبت أن «الدهن في العتاقي» بعدما دخل بقوة في المنافسة على صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 12 هدفا. هو أحمد على، مهاجم ذئاب الجبل الذي لا يختلف أحد على أنه أعاد اكتشاف نفسه من جديد هذا الموسم، ورغم أن المكسيكي خافيير أجيري سبق وضم صاحب الـ32 عاما، فإنه لم يتمكن من الانتظام في معسكر المنتخب لظروف إصابته، وفوجئ الجميع باستبعاده من حساباته في وقت ضم عدد كبير من اللاعبين من أجل تجربتهم في معسكر المنتخب، استعدادا لمباراة النيجر وودية نيجيريا.. «التحرير» التقت مع أحمد على وكان لنا معه هذا الحوار..

-لا يمكن أن يكون استبعادي من المنتخب بسبب عامل السن -كل العناصر التي اختارها جهاز المنتخب واعدة وتقدم مستويات جيدة -جهاز المنتخب هو المسؤول عن اختيار اللاعبين وأحترم وجهة نظرهم -تألقي في الملعب أهم من الفلوس -رفضت عرض الوداد المغربي لأن الأمور المالية لم تكن تليق بي -أسعد لحظات مشواري الكروي عندما توجت

-لا يمكن أن يكون استبعادي من المنتخب بسبب عامل السن -كل العناصر التي اختارها جهاز المنتخب واعدة وتقدم مستويات جيدة -جهاز المنتخب هو المسؤول عن اختيار اللاعبين وأحترم وجهة نظرهم -تألقي في الملعب أهم من الفلوس -رفضت عرض الوداد المغربي لأن الأمور المالية لم تكن تليق بي -أسعد لحظات مشواري الكروي عندما توجت بالدوري مع الزمالك والهلال

المدير الفني وجهازه المعاون في المنتخب هم المسؤولون عن اختيار اللاعبين وأصحاب القرار الأول والأخير، وأنا شخصيا أبذل قصارى جهدي وأنفذ كل ما هو مطلوب منى في عملي، وأي اختيار يرجع في النهاية لوجهة نظرهم، وأعتقد أنهم وحدهم فقط القادرون على الإجابة عن هذا السؤال.

لا تتحدثوا كثيرا عن عامل السن؛ لأن كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم، يبلغ من العمر 33 عاما، وكلنا نرى ما يقدمه في الملعب، وأعتقد أن العبرة ليست بالسن لأنه رقم على الورق في شهادة الميلاد بالنسبة للاعب الكرة، والأهم من هذا الكلام هو العطاء لأنه الفيصل في الحكم على أي لاعب.

لا أعلم وأعتقد أن الإجابة ليست موجودة عندي.

طوال فترة وجودي مع المقاولون العرب أجتهد وألتزم، ومن المؤكد أنني أتمنى أن أمثل منتخب بلادي في بطولة كبيرة بحجم بطولة الأمم الإفريقية، والحمد لله أمتلك من الخبرات التي تؤهلني لأكون في صفوف المنتخب خلال المرحلة المقبلة إذا كانت هناك وجهة نظر في ضمي.

أنا لا أتوقف كثيرا عند ما حدث في الماضي، وكل ما يشغلني الآن أن أبذل المزيد من الجهد حتى أتمكن من الوجود مع المنتخب في القريب العاجل.

كل اللاعبين الذين تم اختيارهم لاعبون واعدون، ويقدمون مستويات مميزة مع فرقهم، وهذه تعد وجهة النظر الأصلح للجهاز الفني للمنتخب الوطني.

لا تعليق.

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كابتن عماد يتعامل معي مثلما يتعامل مع أي لاعب في الفريق، وبالطريقة التي تحقق مصلحة الفريق من خلال التعليمات والمحاضرات والتدريبات بشكل منتظم، وإن كان هناك بعض الجلسات الفردية، تكون فقط من أجل التحفيز والتطوير المستمر في أدائي للوصول إلى أفضل ما لديّ.

تحقيق أي طموحات وأهداف خاصة بالنسبة إليّ لا يحدث إلا من خلال الانضباط والاجتهاد، والأكل الجيد، والنوم بشكل منتظم، والتدريب المستمر، كل هذا يساعدني كثيرًا في الحفاظ على لياقتي البدنية وتحقيق أفضل النتائج مع فريقى، وكل ما يشغلني في الوقت الحالي أن نواصل في المقاولون تحقيق نتائج جيدة، وأن ننجح في إنهاء الموسم في مركز متقدم بجدول ترتيب الدوري.

من أجل الإبداع في مجال معين، لا بد من أن يكون الطموح مختلفا لكي تتمكن من الذهاب بعيدًا، وفي كثير من الأحيان لا تكون رغبة اللاعب وحدها هي المسيطرة في اتخاذ القرارات، لأن هناك الظروف المحيطة بك التي تتحكم بدورها في بقائك في الفريق من عدمه، لكنني لن أنكر أنني قضيت فترة جيدة في النادي، والمعاملة كانت جيدة من الأجهزة الفنية وإدارة النادي والمهندس محمد عادل المشرف على الكرة.

الماديات عامل مهم جدا وتعد الهدف الرئيسي من أى عمل، ولكننى لدى وجهة نظر مختلفة لأن كرة القدم تتمثل في الفنيات أولا داخل الملعب، وتقديم أفضل ما لديك من مستوى، وكل لاعب هو الذى يحدد طموحه من خلال أدائه، ثم يأتي بعد ذلك النظر للجانب المادي، لذلك لا بد من التركيز جيدًا فى التدريبات والوصول إلى قمة ما تملك من إمكانيات وبعدها تتحدث عن الماديات.

الماديات كانت لا تليق بي، والتعامل كان مع إدارة المقاولون، وكانت وجهة نظرهم سليمة عندما رفضوا العرض.

لا أستطيع الكلام عن عروض أو اتصالات في هذا الوقت، لأن عقدي ما زال ممتدا مع المقاولون، وكل ما يشغلني الآن هو أن أواصل تألقي مع الفريق، ونحقق نتائج إيجابية لإنهاء الموسم في مركز متقدم.

الله أعلم لأني ما زلت مرتبطًا بعقد مع المقاولون، دعونا لا نسبق الزمن.

هناك العديد من اللاعبين المتميزين لعبوا بجواري مثل عبد الله السعيد في الإسماعيلي، وشيكابالا وأيمن حفني في الزمالك، وفي المقاولون العرب محمد فاروق قبل انتقاله إلى بيراميدز، وطاهر محمد طاهر.

تحقيق بطولة الدورى مع الزمالك، والفوز ببطولة الدوري مع الهلال السعودي من أسعد لحظات حياتي.

للأسف، 90% من أرضيات الملاعب سيئة للغاية وغير مستوية؛ ما يسبب انعدام المتعة في المباريات، ونتيجة ذلك يأتي التشكيك في إمكانيات بعض اللاعبين بعدم سيطرتهم على الكرة بشكل جيد، وإذا كانت الملاعب جيدة فسوف نستمتع بلعب الكرة السريعة الجميلة.

الحمد لله أحرزت أهدافا مميزة منذ بداية الموسم، وأعتز بهدفي في الأهلي، وأهدافي في سموحة.