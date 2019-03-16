انت الان تتابع مدرب الشبيبة: أتمنى صعود الأهلي لربع نهائي الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد - أحمد محمد ١٦ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

الأهلى

أكد كريم الزاوي، المدير الفني لفريق شبيبة الساورة الجزائري، احترامه الشديد لتاريخ النادي الأهلي ولاعبيه قبل مواجهة اليوم التي تنطلق بين الفريقين في السادسة مساءً على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وأضاف: «بالطبع كل التقدير للتاريخ، ولكن كرة القدم لا تعترف سوى بالجهد والعرق داخل المستطيل الأخضر، وهناك 90 دقيقة حاسمة ستمنح الفريق الأفضل فنيا وبدنيا نقاط المباراة»، مشيرا إلى عامل التوفيق أيضا، الذي يبقى عنصرا مهما في لعبة كرة القدم.

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وأوضح أن فريقه وجهازه الفني والإداري اكتسبوا المزيد من الخبرات بعد مشاركتهم هذه المرة في دوري الأبطال، مؤكدًا أن بداية الفريق في مواجهات دور المجموعات لم تكن موفقة، وأنه لولا عزيمة اللاعبين وتركيزهم مع جهد الجهاز الفني والإداري، لَخرج الفريق مبكرا من حسابات المجموعة. وأكد أن الفوز في آخر مباراتين أمام