انت الان تتابع المنتخب يكشف للتحرير حقيقة طلب النني شارة الكابتن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

محمد النني

كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، وافق على انضمام باهر المحمدي، لاعب الإسماعيلي، لمعسكر الفراعنة الليلة، مع لاعبي الأهلي. وقال لهيطة، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم السبت، إن باهر طلب الانضمام للمعسكر ليلا، خاصة أنه خارج مباراة الإسماعيلي مع الإفريقي للإيقاف بسبب حصوله على إنذارين. وأوضح مدير المنتخب أن ما تردد عن طلب محمد النني الحصول على شارة كابتن المنتخب غير صحيح، مؤكدا أن ترتيب كباتن المنتخب الوطني معروف، حيث إن عمرو السولية هو الكابتن، يليه محمد أبو جبل.

Advertisements

ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني معسكرا مغلقا خلال الشهر الجاري، استعدادا لخوض مباراة النيجر، المقرر إقامتها أحد أيام 22 أو 23 أو 24 من ذات الشهر، في تصفيات الجولة الأخيرة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، التي ستستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، كما سيخوض الفراعنة تجربة ودية