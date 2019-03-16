المنتخب يكشف للتحرير حقيقة طلب النني شارة الكابتن

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تحرير:كريم أحمد ١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م
محمد النني
كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، وافق على انضمام باهر المحمدي، لاعب الإسماعيلي، لمعسكر الفراعنة الليلة، مع لاعبي الأهلي. وقال لهيطة، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم السبت، إن باهر طلب الانضمام للمعسكر ليلا، خاصة أنه خارج مباراة الإسماعيلي مع الإفريقي للإيقاف بسبب حصوله على إنذارين. وأوضح مدير المنتخب أن ما تردد عن طلب محمد النني الحصول على شارة كابتن المنتخب غير صحيح، مؤكدا أن ترتيب كباتن المنتخب الوطني معروف، حيث إن عمرو السولية هو الكابتن، يليه محمد أبو جبل.
ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني معسكرا مغلقا خلال الشهر الجاري، استعدادا لخوض مباراة النيجر، المقرر إقامتها أحد أيام 22 أو 23 أو 24 من ذات الشهر، في تصفيات الجولة الأخيرة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، التي ستستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، كما سيخوض الفراعنة تجربة ودية
ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني معسكرا مغلقا خلال الشهر الجاري، استعدادا لخوض مباراة النيجر، المقرر إقامتها أحد أيام 22 أو 23 أو 24 من ذات الشهر، في تصفيات الجولة الأخيرة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، التي ستستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، كما سيخوض الفراعنة تجربة ودية مع منتخب نيجيريا يوم 26 مارس.
واستقر خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب، على ضم أكثر من وجه جديد لمعسكر المنتخب المقبل، لتجربتهم في مباراتي النيجر ونيجيريا.
وكان المنتخب الوطني حسم مقعده في نهائيات البطولة، حيث يحتل وصافة المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة، متساويًا مع تونس، متصدر جدول المجموعة.
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