كلاسيكو الخليج في نادي الإبل ينتهي بفوز ابن دغيثر في فئة الصفر

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365:

أعلنت لجنة مهرجان الإبل نتائج الفائزين في فئة 100 لون الصفر، بتحقيق هلال بن دغيثر العتيبي المركز الأول يليه دبوس مبارك الدبوس من دولة الكويت الشقيقة.

وشهدت الأيام السابقة لإعلان النتائج حضورا جماهيريًا كثيفًا صاحبه حشد إعلامي في تكرار لما حصل العام الماضي.

#نتائج_المزاين