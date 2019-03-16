شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الساورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدير الفني الأورجوياني مارتن لاسارتي التشكيل الرسمي للأهلي في مواجهة شبيبة الساورة الجزائري بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وشهد التشكيل مشاركة المصاب محمد الشناوي منذ بداية المباراة فيما لم تشهد أي تغييرات عن المباراة الأخيرة أمام فيتا كلوب. وجاء التشكيل كالتالي: Advertisements الشناوى أيمن أشرف. سعد سمير. معلول. هانى نيدفيد. السولية. أجاى. رمضان صبحى. ناصر ماهر مروان محسن.

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