شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين الإسماعيلي والأفريقي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والأفريقي التونسي بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تجمعهما على ملعب رادس، بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. بدأ الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد مجدي الدفاع: طارق طه – ريتشارد بافور – محمد هاشم – أحمد أيمن Advertisements الوسط: محمود عبدالعاطي «دونجا» – محمد الضرف- كريم بامبو – محمد صادق – عبدالرحمن مجدي الهجوم: أودا مارشال وعلى مقاعد البدلاء: محمد فوزي – أيمن رجب – علاء عبدالعظيم – إبراهيم عبدالخالق – وجيه عبدالحكيم – محمد الشامي – بنسون شيلونجو. أهدر فريق الافريقي فرصتين محققتين لهز شباك الإسماعيلي، وفى الوقت الضائع نجح حارس الفريق التونسي في التصدي لانفراد من عبدالرحمن مجدي، ليطلق حكم اللقاء صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى. ويتصدر شباب قسنطينة الجزائرى المجموعة برصيد 10 نقاط فيما يأتى مازيمبى الكونغولى ثانياً برصيد 8 نقاط وفى المركز الثالث يظهر الأفريقى التونسى برصيد 7 نقاط ويقبع الإسماعيلي في المركز الرابع برصيد نقطتين ودع بها الدراويش منافسات البطولة رسمياً.

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