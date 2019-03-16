شكرا لقرائتكم خبر عن «زادة» يشكر رئيس المقاولون العرب على دعم الزمالك في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى المهندس هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمرافق لبعثة الفريق في الجزائر، اتصالا هاتفيا بالمهندس محسن صلاح، رئيس المقاولون العرب، وجه خلاله شكرا رسميا من مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، وبعثة الفريق في الجزائر على حسن الاستقبال ودعم موظفي الشركة للفريق وتذليل كافة العقبات أمامها منذ وصولها للجزائر.

وأشاد زادة بدور المقاولون العرب، وتحديدا المهندس طارق صلاح، مدير الموارد البشرية، ونائبه المهندس أسامة ثابت، اللذين حرصا على استقبال وفد الزمالك.

وأكد زادة أن الثنائي يذللان أي صعاب أمام الزمالك في الجزائر، وأنه أجرى اتصالا بالمهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، وجه له الشكر على دور المقاولون في مساندة الفرق المصرية.