شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: مواجهة شبيبة الساورة صعبة.. والأهلي يمتلك الدوافع لتحقيق الفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مواجهة شبيبة الساورة الجزائري، المقرر لها السادسة مساء اليوم، السبت، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف عاشور، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: «نحترم الفريق الجزائري ورغبته في التأهل، ولكن لدينا دوافع كثيرة لتحقيق الفوز اليوم من أجل حسم تأهلنا إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية»، موضحا أن «الأهلي يرغب باستكمال مشواره بالمسابقة من أجل استعادة اللقب الأفريقي الغالي والمحبب لجماهير الأهلي، كما أننا نسعى لتعويض خسارة اللقب في آخر نسختين بعد الوصول للمباراة النهائية».

Advertisements

وأشار عاشور إلى أهمية الدور الجماهيري في مواجهة اليوم، مؤكدا أن الأهلي خاض العديد من مبارياته الأخيرة بدون أعداد كبيرة من جماهيره التي تلعب دورا مهما للغاية في تحقيق الانتصارات، ومن ثم فإن تواجدها في لقاء اليوم سيكون خير داعم الفريق من أجل حصد النقاط الثلاث وحسم التأهل رسميًا إلى ربع النهائي.

وأوضح قائد الأهلي أن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، أكد في جميع محاضراته الأخيرة على أن مواجهة اليوم لا تقبل القسمة على اثنين، مؤكدا أن اللاعبين الكبار في الفريق عقدوا أيضا العديد من الجلسات التحفيزية مع زملائهم من أجل تأهيل الجميع بشكل جيد جدا لمواجهة اليوم الحاسمة في المشوار الأفريقي.

وفي نفس الإطار، أعرب محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن اعتقاده بأن المباراة صعبة وأمام منافس قوي يمتلك هو الآخر طموحات التأهل إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية، لكن هناك ثقة كبيرة في اللاعبين لتحقيق الفوز اليوم لحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.