شكرا لقرائتكم خبر عن الملعب الفرعي لبرج العرب يستضيف تدريبات المنتخب الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني الأول، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، إقامة تدريبات الفريق على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب بالإسكندرية، حتى موعد السفر إلى النيجر يوم 21 مارس الجاري.

يأتي قرار أجيرى للحفاظ على أرضية ملعب برج العرب الرئيسي الذي يستضيف عددا كبيرا من مباريات الدوري والمباريات الأفريقية للأهلي والزمالك.

يذكر أن معسكر المنتخب الوطني سينطلق غدا الأحد، استعدادا لخوض مباراتي النيجر في ختام تصفيات الأمم الأفريقية، ونيجيريا الودية الدولية.