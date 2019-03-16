شكرا لقرائتكم خبر عن الملعب الفرعي لبرج العرب يستضيف تدريبات المنتخب الأول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني الأول، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، إقامة تدريبات الفريق على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب بالإسكندرية، حتى موعد السفر إلى النيجر يوم 21 مارس الجاري.
يأتي قرار أجيرى للحفاظ على أرضية ملعب برج العرب الرئيسي الذي يستضيف عددا كبيرا من مباريات الدوري والمباريات الأفريقية للأهلي والزمالك.
يذكر أن معسكر المنتخب الوطني سينطلق غدا الأحد، استعدادا لخوض مباراتي النيجر في ختام تصفيات الأمم الأفريقية، ونيجيريا الودية الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر الملعب الفرعي لبرج العرب يستضيف تدريبات المنتخب الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.