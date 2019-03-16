شكرا لقرائتكم باهر المحمدى يطلب الانضمام لمعسكر الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب باهر المحمدى لاعب النادى الإسماعيلى، من الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة أجيرى، الإنضمام لمعسكر الفراعنة الليلة ببرج العرب مع ثلاثى الأهلى عمرو السولية وصلاح محسن ومحمد هانى، رغم أن المعسكر ينطلق غدا الاحد.

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ويغيب باهر المحمدى عن مباراة الإسماعيلى أمام الإفريقى التونسى اليوم بدورى أبطال افريقيا للإيقاف، لذا طلب من جهاز المنتخب الإنضمام للمعسكر الليلة.

يذكر أن المنتخب سيطير إلى النيجر يوم 21 مارس الجارى، لمواجهتها يوم 23 من نفس الشهر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا، قبل مواجهة نيجيريا وديا يوم 26 من نفس الشهر.