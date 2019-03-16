تعرف على موعد المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك وبطل الجزائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد فى السابعة مساء اليوم المؤتمر الصحفى للمدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى السويسرى كريستيان جروس ومعه حازم إمام بملعب 5 يوليه. ومن المنتظر أن يحضر المؤتمر مندوب الاتحاد الأفريقي، ويتناول المؤتمر الإجابة عن كافة التساؤلات الخاصة بلقاء الزمالك وحسين داي الجزائري، المقرر غداً فى الجوله الأخيرة الحاسمه فى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، بينما يعقد فى الرابعة عصرا اجتماع فنى بحضور أحمد زاهر المدير الإدارى ومعه منتصر الرملاوى إدارى الفريق ومصطفي حسين ميلا للتنسيق حول مباراة الفريق غدا أمام نصر حسين داى.

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