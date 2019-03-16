إصابة ستة أشخاص والقبض على اثنين في مباراة بفرنسا

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على اثنين من المشجعين إثر اشتباكات بين مشجعي جرينوبل ونانسي الفرنسيين، أسفرت عن إصابة ستة أشخاص بإصابات طفيفة، حسبما أكدت تقارير إعلامية اليوم السبت.

ووقعت الاشتباكات بين المشجعين قبل مباراة الفريقين الجمعة في دوري الدرجة الثانية بفرنسا، والتي انتهت بفوز جرينوبل 1-0، واضطرت شرطة مدينة جرينوبل إلى استخدام الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المشجعين كما ألقت القبض على اثنين منهم لكنها لم تكشف عن هويتهما حتى الآن.

وتسببت الاشتباكات عن إصابة ستة أشخاص من بينهم ثلاثة من أفراد الشرطة.