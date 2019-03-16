الصين تطلب استضافة كأس آسيا 2023

تقدمت الصين بطلب ترشيح لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2023، في خطوة يؤمل منها تعزيز تنمية كرة القدم في البلاد الراغبة بالتحول قوة عالمية كبرى في اللعبة الشعبية، بحسب الإعلام الرسمي.

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، أن الاتحاد الصيني لكرة القدم تقدم رسمياً بطلب استضافة كأس آسيا 2023، بعد استعدادات مفصلة، ناقلة عن مصادر في الاتحاد أن هذه الاستضافة ستسهل تنمية كرة القدم في الصين.

وسبق للصين أن استضافت البطولة القارية عام 2004، إلا أن خطوتها الحالية تأتي في ظل سعي رسمي بإيعاز مباشر من الرئيس شي جينبينغ لتعزيز كرة القدم في البلاد والتحول الى قوة مؤثرة على الصعيد العالمي، ووسط تقارير عن رغبة صينية باستضافة نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، وذلك في 2030 أو 2034.

ويتوقع أن تلاقي الصين منافسة قوية على كأس آسيا 2023 من كوريا الجنوبية التي سبق لها أن أبدت رغبة بالاستضافة، علماً بأن الأخيرة تشاركت مع اليابان في استضافة نهائيات كأس العالم 2002.