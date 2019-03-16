تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شبيبة الساورة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره شبيبة الساورة اليوم في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وأوضحت التدريبات الختامية بالنادي الأهلي ملامح التشكيل المتوقع الذي قد يبدأ به الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني بالفريق الأحمر مباراته اليوم أمام بطل الجزائر. وجاء التشكيل المتوقع كالتالي.. في حراسة المرمى: علي لطفي. Advertisements خط الدفاع: علي معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، محمد هاني. خط الوسط: كريم نيدفيد، عمرو السولية، حسين الشحات، ناصر ماهر، جونيور أجاي. خط الهجوم: وليد أزارو.

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