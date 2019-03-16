كاف يوضح على موقعه فرصة الأهلي الوحيدة للتأهل إلى نهائيات دوري أبطال إفريقيا

قال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم، إن النادي الأهلي لديه فرصة وحيدة للتأهل للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في نسخة 2019.

وذكر “كاف” عبر موقعه الرسمي أن فرص المارد الأحمر في التأهل هي تحقيق الفوز فقط، قائلا: “بعدما تلقى خسارتين متتاليتين خارج أرضه، يدخل صاحب الرقم القياسي في التتويج الأهلي مباراة الجولة الأخيرة بملعبه أمام شبيبة الساورة الجزائري وهو يعلم أن الفوز فقط سيقوده لبلوغ الدور التالي. الشياطين الحمر يستقبلون ضيفهم الوافد الجديد بملعب برج العرب في الإسكندرية يوم السبت وفي المتناول مقعد في الدور ربع النهائي”.

وأضاف: “العملاق المصري الأهلي بدأ مرحلة المجموعات بصورة جيدة وحصد 7 نقاط من أول ثلاث مباريات. لكنه عانى من تراجع ليتلقى خسارتين بنتيجة 1-0 بملعبي سيمبا التنزاني وAS فيتا من الكونغو الديمقراطية. ترك ذلك بطل أفريقيا ثمان مرات في موقف ستضمن فيه النقاط الكاملة فقط عبوره للأدوار الإقصائية”.