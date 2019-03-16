استاد القاهرة مرشح لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا

قامت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، بترشيح استاد القاهرة الدولي، لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا، في حال إقامته خارج قارة أوروبا. وذكرت الصحيفة خلال تقريرها، أن سبب اختيار الملعب، هو سعته الجماهيرية وشهرته في قارة أفريقيا، كونه أحد أعرق ملاعب أفريقيا.

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