رابطة الأندية الأوروبية ترفض المشاركة في مونديال 2021

قالت رابطة الأندية الأوروبية إنها لن تشارك في كأس عالم موسعة جديدة للأندية تتألف من 24 فريقا ستنطلق في 2021 أعلنها الاتحاد الدولي “فيفا” في وقت سابق يوم الجمعة.

وقال متحدث باسم الرابطة “رابطة الأندية الأوروبية لن تشارك في كأس العالم للأندية في 2021 وستقيم مسألة المشاركة في نسخ تالية”.

كان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي قال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لمجلس الفيفا في ميامي اليوم إن المنظمة قررت المضي قدما في تطبيق هذه الفكرة.

وجاء إعلان رئيس الفيفا رغم أن رابطة الأندية الأوروبية طلبت من إنفانتينو إرجاء هذا المقترح في الوقت الحالي مؤكدة مقاطعتها للبطولة حال تنفيذ المقترح.