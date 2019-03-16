قالت رابطة الأندية الأوروبية إنها لن تشارك في كأس عالم موسعة جديدة للأندية تتألف من 24 فريقا ستنطلق في 2021 أعلنها الاتحاد الدولي “فيفا” في وقت سابق يوم الجمعة.
وقال متحدث باسم الرابطة “رابطة الأندية الأوروبية لن تشارك في كأس العالم للأندية في 2021 وستقيم مسألة المشاركة في نسخ تالية”.
كان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي قال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لمجلس الفيفا في ميامي اليوم إن المنظمة قررت المضي قدما في تطبيق هذه الفكرة.
وجاء إعلان رئيس الفيفا رغم أن رابطة الأندية الأوروبية طلبت من إنفانتينو إرجاء هذا المقترح في الوقت الحالي مؤكدة مقاطعتها للبطولة حال تنفيذ المقترح.
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة الأندية الأوروبية ترفض المشاركة في مونديال 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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