فورلان يحصل على دبلومة التدريب في الأرجنتين

حصل المهاجم السابق لمنتخب أوروغواي، دييغو فورلان، الذي لعب في صفوف العديد من الفرق مثل إنديبندينتي، مانشستر يونايتد، فياريال، أتلتيكو مدريد، إنتر ميلان، وبينيارول، على لقب مدرب.
ووضع فورلان (39 عاماً) صورة على حسابه الشخصي بتويتر، تظهر فيها الدبلومة التي حصل عليها في التدريب ومكتوب عليها “مدير فني”.
ودرس المهاجم السابق في اتحاد مدربي كرة القدم الأرجنتيني في العاصمة بوينوس آيرس.
وتمنى له المئات من متابعيه التوفيق خلال المرحلة المقبلة.
وخاض فورلان مع أوروغواي مونديال 2002 بكوريا واليابان، و2010 بجنوب أفريقيا، و2014 في البرازيل، كما شارك في بطولات كوبا أمريكا 2004 في بيرو، و2007 في فنزويلا، و2011 في الأرجنتين، والتي حقق “السيليستي” لقبها.
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