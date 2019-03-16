نادال يلمح للانسحاب من مواجهة فيدرر

أعرب المصنف الثاني عالمياً، رافائيل نادال، الذي يواجه السويسري روجيه فيدرير، اليوم السبت، في نصف نهائي بطولة إنديان ويلز المفتوحة لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، عن أمله في أن يستطيع خوض هذا اللقاء برغم الآلام التي يعاني منها في الركبة.

ورداً على سؤاله الجمعة عما إذا كان سيستطيع خوض مباراة نصف النهائي أمام فيدرر: “أتمنى ذلك”.

وتابع: “من الصعب أن أجيب لأن أي شيء أقوله قد يتم اتخاذه بشكل سلبي، لا أحد يستطيع ضمان ما سيحدث في اليوم التالي لأنه في عالم التنس كل شيء وارد”.

وأوضح: “لكن هدفي بالتأكيد هو أن أكون مستعداً للمباراة، لا يمكنني أن أعرف يقيناً كيف سأستيقظ في ذلك اليوم؟”.

وعلى الرغم من الآلام التي يعاني منها في الركبة، تمكن نادال من العبور لنصف نهائي البطولة، بعدما تغلب على الروسي كارين خاشانوف في مباراة ماراثونية استغرقت ساعتين و18 دقيقة، 7-6 (7-2) و 7-6 (7-2).