علاء مقلد: لاعبو الزمالك لديهم تركيز وحماس للفوز على نصر حسين داي

أكد اللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في الجزائر أن الأمور تسير على خير مايرام مشددا على أن اللاعبين في حالة تركيز تام ولديهم حماس شديد لتحقيق الفوز والتأهل للدور ربع النهائي بالبطولة الكونفدرالية.

وتابع مقلد أن الفندق الذي يقيم به الفريق جيد واللاعبون

يقيمون في دور واحد لضمان التركيز. وأضاف مقلد أن اللاعبين والجهاز الفني وجهوا الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي على السفر بطائرة خاصة وهو ما وفر الجهد والوقت وحققت الراحة للفريق.

كما وجه مقلد الشكر لمسئولي السفارة المصرية بقيادة القائم بأعمال

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السفير وأعضاء السفاره هاني ديمتري وكذلك توجيه الشكر للمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب على تواجد مهندسي الشركة مع البعثة وتذليل كل الصعاب.

ومن ناحية أخرى أكد مقلد أن وجود أمير مرتضى منصور المشرف العام علي الكرة وكذلك أعضاء المجلس أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وهاني زاده أكبر دليل على دعم الفريق من المجلس ومساندته في مشواره بالبطولة.