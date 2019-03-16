حرص الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، على عقد جلسة مع الشيف شريف ساويرس المرافق للبعثة لتحديد قائمة طعام اللاعبين خلال وجودها بالجزائر. اللاعبين خلال وجودها بالجزائر. وتم تخصيص قاعه خاصه منفصله عن مطعم الفندق لتناول الوجبات كما تم تخصيص قاعة أخرى لالقاء المحاضرات من الجهاز الفني. يستعد الزمالك لمواجهة نصر حسين داي الجزائري في تمام الساعة السادسة مساء غدٍ الأحد بالجزائر ضمن الجولة الأخيرة لدور المجموعات في الكونفيدرالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طبيب الزمالك يراجع قائمة طعام اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.