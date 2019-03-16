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زادة: التفاؤل يسود بعثة الزمالك بالجزائر

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أكد المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك والموجود مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالجزائر أن هناك حالة من التفاؤل تسود بين جميع أفراد البعثة قبل مواجهة نصر حسين داي الجزائري غدًا في ختام

دور المجموعات بالكونفيدرالية.

وأكد زادة أن الجميع على ثقة بتحقيق الفوز على نصر حسين داي وأنه لمس ذلك من خلال مشاهدته حالة التركيز لدى جميع اللاعبين بلا استثناء

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مشيدا بالدور الذي قام به رئيس النادي المستشار مرتضي منصور في دعم الفريق حتي تربع على قمة المجموعة الثالثة ومتفائل أنه سيظل عليها بعد الفوز على حسين داي الجزائري غدا.

وأضاف أنه سعيد بوجود أمير مرتضي مع البعثه والدور النفسي الكبير الذي يقوم به في تحفيز اللاعبين.

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