زادة: التفاؤل يسود بعثة الزمالك بالجزائر

أكد المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك والموجود مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالجزائر أن هناك حالة من التفاؤل تسود بين جميع أفراد البعثة قبل مواجهة نصر حسين داي الجزائري غدًا في ختامدور المجموعات بالكونفيدرالية.
وأكد زادة أن الجميع على ثقة بتحقيق الفوز على نصر حسين داي وأنه لمس ذلك من خلال مشاهدته حالة التركيز لدى جميع اللاعبين بلا استثناء
وأضاف أنه سعيد بوجود أمير مرتضي مع البعثه والدور النفسي الكبير الذي يقوم به في تحفيز اللاعبين.
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