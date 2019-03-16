5 عوامل تهدد برشلونة أمام مانشستر يونايتد

كشفت بعض تقارير صحفية إسبانية عن الإسباب التي تهدد برشلونة قبل مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا .

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن برشلونة فاز في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2009 بنتيجة 2-0 أمام مانشستر يونايتد، وتبع ذلك بفوزه 3-1 على نفس الخصم في عام 2011. ومع ذلك ، ويستحضر كامب نو معقل الفربق الكتالوني أيضًا ذكريات جيدة لأولي جونار سولشاير عندما كان لاعبًا، ولكنة يعود الأن كامدرب، وفاز بنهاية دوري أبطال أوروبا لعام 1999.

1 - يتميز لاعيبي فريق مانشستر يونايتد بطول القامة حيث يبلغ طول كريس سمولينج ونيمانيا ماتيك 1.94 مترًا ، ويبلغ طول سكوت ماكوميناي 1.93 مترًا ، وبول بوجبا 1.91 مترًا

، وروميلو لوكاكو 1.90 مترًا ، وديفيد دي خيا 1.89 مترًا ، وفيكتور ليندلوف و وإريك بايلي 1.87 مترًا ، بينما يقف ماركوس راشفورد على ارتفاع 1.85 متر و لديهم خمسة أهداف فقط في جميع المسابقات من الرؤوس، ويتوجب على برشلونة أن ينتبة.

2 - لا يقف فريق مانشستر يونايتد على غياب لاعبين لقد تأهلوا إلى الدور ربع النهائي بعد التغلب على بطل فرنسا باريس سان جيرمان على الرغم من النقص العددي لقد غاب عن الفريق 9 لاعبين بسبب الإصابة و 10بول بوجبا نجم الفريق بسبب الإيقاف.

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3 - أرقام سولشاير فمنذ تولية

مهمة تدريب مانشستر يونايتد قاد الفريق في 18 مباراة ، حقق الفوز في 14 منهم وتعادلين وهزيمتين، بالإضافة إلى ذلك واجه الفريق الكثير من التحديات القاسية ، حيث خسر أمام أرسنال وباريس سان جيرمان ، بينما تغلب على تشيلسي وتوتنهام وباريس سان جيرمان خارج أرضه والتعادل أمام ليفربول في ظل تصدر جدول الدوري الإنجليزي

4 - عودة بوجبا للتشكيلة الإساسية فهو أفضل مثال عندما يتعلق الأمر بتحليل النمو الفردي ، وشارك مع جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للفريق في20 مباراة حيث سجل خمسة أهداف وقدم أربعة تمريرات حاسمة. في ظل سولشاير شارك في 14 مباراة و لديه ثمانية أهداف وستة تمريرات.

5 - يعد دي خيا أحد أفضل حراس المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز والعالم. ليس من قبيل الصدفة ، فقد احتفظ 100 ورقة نظيفة في الدوري الممتاز وحصل على لاعب الشهر أربع مرات في السنة مع مانشستر يونايتد.