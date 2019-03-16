وافق المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، على طلب باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي، بشأن معسكر الفراعنة الذي ينطلق غدًا الأحد في برج العرب بالإسكندرية. غدًا الأحد في برج العرب بالإسكندرية. وطلب المحمدي الانضمام لمنتخب مصر مساء اليوم مع لاعبي الأهلي خاصة وأنه مستبعد من مباراة الإسماعيلي والأفريقي التونسي اليوم في رادس ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بسبب الإيقاف لحصوله على إنذارين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أجيري يوافق على طلب باهر المحمدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.