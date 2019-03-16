تعرف على برنامج الزمالك اليوم استعدادًا للقاء بطل الجزائر

طالب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، اللاعبين بالقيام بالتمشية حول حديقة فندق الإقامة في الثانية عشر والنصف ظهر اليوم على

أن يتناول اللاعبون طعام الغذاء في الواحدة والنصف ظهرا.

وعقب وجبة الغذاء سيقوم الجهاز الفني بالقاء محاضرة على اللاعبين

في الثالثة والنصف على أن يؤدي الفريق مرانه الأخير بملعب ٥ يوليو في السادسة مساء في نفس موعد مباراته مع حسين داي الجزائري المقرر غدا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية الإفريقية.