تعرف على برنامج الزمالك اليوم استعدادًا للقاء بطل الجزائر

طالب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، اللاعبين بالقيام بالتمشية حول حديقة فندق الإقامة في الثانية عشر والنصف ظهر اليوم علىأن يتناول اللاعبون طعام الغذاء في الواحدة والنصف ظهرا.
وعقب وجبة الغذاء سيقوم الجهاز الفني بالقاء محاضرة على اللاعبين
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